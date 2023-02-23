На Київщині українська ППО "приземлила" російський розвідувальний безпілотник

У Київській області під час повітряної тривоги українська протиповітряна оборона збила російський розвідувальний безпілотник, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Робота протиповітряної оборони, звичайний день у воюючій країні. Розвідувальний безпілотник навідався в Київську область. Відпрацювали успішно. Приземлили його", - пояснив Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він також зазначив, що повітряна тривога на сході країни пов'язана із загрозою застосування балістичних ракет.