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08:48 23.02.2023

Ізраїльська армія завдає ударів по сектору Гази у відповідь на ракетні пуски

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Ізраїльська армія завдає ударів по сектору Гази у відповідь на ракетні пуски

Пресслужба армії оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах у секторі Гази.

"Наразі армія завдає ударів по сектору Гази", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі армії.

Зазначається, що подробиці будуть далі.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер із сектора Гази по Ізраїлю було запущено шість ракет, п'ять із них було перехоплено засобами ППО, одна впала в безлюдній місцевості.

За даними ЗМІ, три ракети були пущені Ашкероном, усі вони були перехоплені. Сирени, які попереджають про повітряний напад, лунали й у інших містах країни.

Як повідомила раніше газета The Jerusalem Post, Ізраїль вжив заходів на випадок атак та ракетних обстрілів із сектору Гази у відповідь на рейд ізраїльських військових та поліції у місті Наблус на Західному березі річки Йордан, внаслідок якого загинули 10 палестинців.

 

 

Теги: #ізраїль #сектор_гази #удари

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