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06:55 23.02.2023

ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

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ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

Збройні сили України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському і шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На куп’янському та лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка, Бахмут. Активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки. Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу згаданих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам’янське - Запорізької та Вищетарасівка і Марганець на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також, зокрема, Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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