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23:55 22.02.2023

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

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Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Якби "зернова ініціатива" працювала на повну потужність, Україна змогла б відправити на експорт більше продовольства і гарантій продовольчої безпеки було б більше, заявив у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

У середу він обговорив роботу "зернової ініціативи" із президентом Пакистану.

За час її роботи, зазначив президент, "вже 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства завдяки нашому морському експорту. Це вагомий український внесок у світову продовольчу безпеку та стабілізацію світового продовольчого ринку".

"Якби не ця наша ініціатива, то зараз, на жаль, відбувалися б процеси політичного та соціального хаосу в деяких країнах Африки та Азії, була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку зазнавали різні народи минулого року", - зазначив Зеленський. .

Проте, сказав він, "якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалася її загальмувати, ми змогли відправити на експорт більше продовольчої продукції. Тобто гарантій продовольчої безпеки у світі було б відчутно більше".

"Наші партнери точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку. Працюємо над тим, що таки дати необхідну стабільність", - заявив він, додавши, що "наш морський продовольчий експорт приносить користь Україні".

"Близько мільйона українців працюють у галузях, пов'язаних з аграрним виробництвом. І для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, – це гарантія особистої та сімейної соціальної безпеки", - заявив Зеленський.

Теги: #україна #гарантії_безпеки #зернова_ініціатива

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