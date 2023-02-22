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20:20 22.02.2023

Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

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Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 21 лютого задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і застосував до колишнього першого заступника міського голови Одеси Михайлу Кучуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомив Вищий антикорупційний суд.

"Після затримання підозрюваного, та не пізніше ніж через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, суд розгляне питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну його на більш м'який", - йдеться в повідомленні на сайті ВАКС у середу.

Ексчиновника підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомляють ЗМІ, Кучук наразі переховується.

За даними Центру протидії корупції, у січні, вже перебуваючи за кордоном, Кучук звільнився за власним бажанням. Він є одним із підозрюваних у справі злочинного угруповання, організованого одеськими бізнесменами Кауфманом і Боруховичем.

У розпал війни з березня до липня 2022 року Кучук, за даними НАБУ, отримав 900 тис. грн від злочинної групи, яка тримала на контролі чиновників Одеської міськради.

 

Теги: #одеса #вакс #віцемер

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