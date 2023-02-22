Події

20:12 22.02.2023

Окупанти обстріляли Марганець, пошкоджено ЛЕП, газопровід та три житлові будинки, без жертв

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Окупанти обстріляли Марганець, пошкоджено ЛЕП, газопровід та три житлові будинки, без жертв

Російські окупанти протягом дня тричі обстріляли Мирівську та Марганецьку об'єднані територіальні громади Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"У Марганці внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в житло близько 35 тисяч сімей. Наразі водопостачання вже відновлено. У місті також понівечено 3 приватні житлові будинки, півдесятка господарських споруд, автомобіль та газопровід", - написав Лукашук у телеграмі в середу.

З його слів, обійшлося без жертв.

В інших районах області ворожого обстрілу не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріл #марганець

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