В Естонії заборонили володіти зброєю особам без громадянства держав - членів НАТО або ЄС

Парламент Естонії на засіданні в середу затвердив поправки до закону "Про зброю", згідно з якими дозвіл на зброю видаватимуть лише громадянам держав-членів Євросоюзу і НАТО, які мають посвідку на проживання в Естонії або живуть у країні на підставі дозволу на проживання.

"Усі люди, які не мають естонського громадянства, громадянства іншої держави - члена Європейського Союзу або громадянства держави-члена НАТО, втратять право на володіння зброєю в Естонії", - повідомив на пресконференції міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Поправки стосуватимуться 683 іноземців, які постійно проживають у республіці, переважно громадян Росії та Білорусі, а також 595 негромадян, котрі володіють мисливською та іншою зброєю.

"Для них дозволи на зброю буде визнано недійсними, а видачу нових дозволів буде припинено. Дозволи, видані особам із невизначеним громадянством, діють до зазначеної в них дати, не більше ніж п'ять років. Дозволи, видані іншим іноземцям, діють протягом одного року", - повідомила пресслужба парламенту.

На думку депутатів, перехідний період дасть змогу адаптуватися до змін, здати зброю, привести частину зброї в непридатний до стрільби стан або вжити заходів для зміни громадянства. "За необхідності зброю і боєприпаси буде вилучено в примусовому порядку", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з поправками, про отримання дозволу на зброю зможуть тепер клопотати лише іноземці, які володіють естонською мовою на достатньому рівні. Це пов'язано з тим, що відповідний іспит надалі в повному обсязі відбуватиметься естонською мовою.

Оновлений закон також доповнить підстави для відмови у видачі дозволу на зброю. Зокрема, передбачається, що людина, яка вчинила певні види тяжких злочинів, ніколи не зможе клопотати про дозвіл на зброю.

Планується, що поправки набудуть чинності 5 березня. За оновлений закон проголосували 67 депутатів зі 101.