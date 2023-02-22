Події

19:01 22.02.2023

Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

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Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

Російські окупанти налагодили розбір на запчастини автомобілів, викрадених у жителів тимчасово зайнятих ними територій України, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в середу.

"Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені в місцевого населення автомобілі для подальшого продажу", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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