Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

Російські окупанти налагодили розбір на запчастини автомобілів, викрадених у жителів тимчасово зайнятих ними територій України, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в середу.

"Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені в місцевого населення автомобілі для подальшого продажу", - йдеться в повідомленні.