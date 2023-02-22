Події

17:41 22.02.2023

Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

1 хв читати
Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

Вибору моделі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо засудження агресії Російської Федерації проти України має передувати політичне рішення про його створення, вважає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Я підтримую всі дискусії про юридичну композицію цього трибуналу, (...) але водночас має бути ухвалене політичне рішення про (...) його створення", - сказав Костін на пресконференції в середу в Києві.

Він розповів, що члени координаційної групи, "яка займається просуванням ідей трибуналу" і до якої входять представники понад 20 країн, включно з партнерами України, обговорюють у робочому порядку модель трибуналу. За його словами, йдеться про три моделі Спеціального міжнародного трибуналу.

"Перша модель - міжнародний багатосторонній договір на кшталт Нюрнберзького трибуналу, друга - це також міжнародний договір, який базуватиметься на спеціальній резолюції Генеральної асамблеї ООН... І третя модель, яку запропонували деякі європейські наші партнери, - гібридна модель, яка була застосована в трибуналі щодо ситуації в Косові", - зазначив Костін.

Водночас генпрокурор наголосив, що застосування "гібридної моделі" не зможе сприяти досягненню мети - покарання президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення - прем'єр-міністра та міністра закордонних справ.

Теги: #агресія_рф #костін #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 22.02.2023
Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

16:49 18.02.2023
Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

09:54 03.02.2023
Український генпрокурор повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнера"

Український генпрокурор повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнера"

11:20 02.02.2023
Генпрокурор після спілкування з колегами із США: "Втоми від України" немає

Генпрокурор після спілкування з колегами із США: "Втоми від України" немає

13:21 26.01.2023
Костін призначив нових заступників генпрокурора

Костін призначив нових заступників генпрокурора

19:56 23.01.2023
Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї створення спецтрибуналу - Кулеба

Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї створення спецтрибуналу - Кулеба

12:20 20.01.2023
Росіянка, яка проживає в Україні, в соцмережах виправдовувала збройну агресію РФ

Росіянка, яка проживає в Україні, в соцмережах виправдовувала збройну агресію РФ

21:45 19.01.2023
Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

15:35 19.01.2023
Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

14:27 19.01.2023
Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів, законопроєкт про це зареєстровано в Раді

ЄС поки що не погодив нові санкції проти РФ, обговорення триватимуть у четвер - ЗМІ

Ексміністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру за $30 млн збитків державі

Нардеп Трухін визнав свою провину в пропонуванні хабара поліцейському і пішов на угоду зі слідством

Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

ОСТАННЄ

В Естонії заборонили володіти зброєю особам без громадянства держав - членів НАТО або ЄС

Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів, законопроєкт про це зареєстровано в Раді

Кулеба в ООН закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для повернення депортованих до РФ українських дітей

Зеленський обговорив із президентом Уганди потенціал розвитку міждержавних відносин

Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

У США скасували понад 1 тис. авіарейсів через сильну снігову бурю

Цілей по критичній інфраструктурі України досягли 255 ракетних ударів РФ - генпрокурор

ЄС поки що не погодив нові санкції проти РФ, обговорення триватимуть у четвер - ЗМІ

Ексміністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру за $30 млн збитків державі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА