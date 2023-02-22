Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

Вибору моделі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо засудження агресії Російської Федерації проти України має передувати політичне рішення про його створення, вважає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Я підтримую всі дискусії про юридичну композицію цього трибуналу, (...) але водночас має бути ухвалене політичне рішення про (...) його створення", - сказав Костін на пресконференції в середу в Києві.

Він розповів, що члени координаційної групи, "яка займається просуванням ідей трибуналу" і до якої входять представники понад 20 країн, включно з партнерами України, обговорюють у робочому порядку модель трибуналу. За його словами, йдеться про три моделі Спеціального міжнародного трибуналу.

"Перша модель - міжнародний багатосторонній договір на кшталт Нюрнберзького трибуналу, друга - це також міжнародний договір, який базуватиметься на спеціальній резолюції Генеральної асамблеї ООН... І третя модель, яку запропонували деякі європейські наші партнери, - гібридна модель, яка була застосована в трибуналі щодо ситуації в Косові", - зазначив Костін.

Водночас генпрокурор наголосив, що застосування "гібридної моделі" не зможе сприяти досягненню мети - покарання президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення - прем'єр-міністра та міністра закордонних справ.