Фінляндія в четвер ухвалить рішення про відправлення в Україну "Леопардів"

Урядова рада Фінляндії в четвер за поданням президента ухвалюватиме рішення, чи відправляти бойові танки "Леопард" німецького виробництва як військову допомогу Україні, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Як зазначається в повідомленні, уряд розгляне питання як пропозицію Міністерства оборони Фінляндії.

Загалом Фінляндія має близько 200 бойових танків Leopard німецького виробництва.

"Раніше передбачалося, що Фінляндія братиме участь у проєкті або забезпечуючи технічне обслуговування техніки, або надавши кілька одиниць техніки... Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія візьме участь у проєкті Leopard. Однак їх кількість не може бути великою, тому що у Фінляндії протяжний сухопутний кордон із Росією, а Leopard також важливі для оборони Фінляндії", - зазначає Yle.

За даними видання, принципову домовленість про відправлення танків Leopard ухвалили, коли Велика Британія і США вирішили передати свої бойові танки Україні.