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11:55 22.02.2023

Ігнат: Посилення української системи ППО триває, проте це відбувається не так швидко, як ми хотіли б

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Ігнат: Посилення української системи ППО триває, проте це відбувається не так швидко, як ми хотіли б

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що посилення української системи протиповітряної оборони безперервно триває, проте це відбувається не так швидко, як хотілося б.

"Посилення (системи ППО – ІФ-У) триває незалежно від того, сакральна дата наближається чи ні. Ми посилюємося, армія постійно отримує нові зразки озброєння. Це не відбувається так, як ми хотіли б, миттєво, тому що партнери роблять поступові кроки для того, щоб надати Україні те чи інше озброєння", - сказав Ігнат в ефірі національного марафону в середу, відповідаючи на запитання ведучих, чи посилюється українська система ППО в період наближення "сакральних дат".

За словами спікера, рівень озброєння, яке партнери передають українській армії, постійно підвищується.

"Ми бачимо вже засоби ППО, всі очікують рішення про передання літаків. Його очікують дуже давно і дуже воно нам необхідне", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що засоби ППО також продовжуватимуть надходити. Так, за словами Ігната, прем'єр-міністерка Італії під час візиту до України заявила, що країна передаватиме системи SAMP-T.

"Окрім того, наші зенітники проходять навчання і, ймовірно, з навчання повернуться не з порожніми руками", - зазначив спікер.

"Ці системи посилюватимуть наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей. Тому якнайшвидше хотілося б бачити їх у строю Повітряних сил", - підсумував він.

Теги: #ппо #пс_зсу

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