Події

08:59 22.02.2023

Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, у Куп'янську поранено місцевого жителя

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Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, у Куп'янську поранено місцевого жителя

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли не менше 20 прикордонних населених пунктів у Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення отримав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, під обстрілом перебували також Вовчанськ та Вільча. Там пошкоджено кілька житлових будинків, сталися пожежі. У Дворічній зафіксовано пряме влучення ворожого снаряда в житловий будинок.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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