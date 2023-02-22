Події

07:04 22.02.2023

Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області

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Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області

Ворог продовжує насильно видавати паспорти РФ населенню на тимчасово окупованій території Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт", - сказано у зведенні, опублікованому в середу вранці.

Минулої доби ворог здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в результаті є знищення та пошкодження житлових будинків, а також загиблі та поранені цивільні.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках.

Минулої доби підрозділи ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куземівка та Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка Донецької області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка,  Бударки, Бологівка та Колодязне.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це - Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.

На авдіївському та шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.

На херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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