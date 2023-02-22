У вівторок окупанти обстріляли 5 громад – Сумська ОВА

Протягом вівторка російські окупанти здійснили обстріл Краснопільської, Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської громад, було зафіксовано 78 прильотів, повідомляє Сумська ОВА.

Близько 14.00 внаслідок ворожого мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади отримали пошкодження 1 приватний будинок та 1 господарську будівлю, зафіксовано 5 прильотів. О 15.50 противник знову обстріляв громаду, зафіксовано 7 прильотів із міномету та 1 – з артилерії, без наслідків.

На територію Білопільської громади окупанти скинули 17 мін та здійснили обстріл з САУ – 5 прильотів.

О 10.00 ворог здійснив мінометний обстріл Новослобідської громади, зафіксовано 25 прильотів.

С. 10.20 противник обстріляв з артилерії (САУ) Ворожбянську громаду, 12 прильотів.

О 10:25 окупанти скинули на територію Есманської громади 6 мін.