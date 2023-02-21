У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України

У квітні поточного року Італія організує конференцію із залученням власних бізнес-компаній з питань відновлення України, повідомила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

"Ми поговорили сьогодні про повоєнне відновлення (Україна – ІФ-У) та про Fast Recovery Plan, тобто про відновлення вже зараз… В Італії буде організована конференція з приводу відновлення у квітні цього року. Над її організацією ми працюватимемо. Італійські компанії мають ноу-хау та компетенцію, які готові надати, бо Італія прагне відіграти значну роль у процесі відновлення України – вже починаючи із сьогоднішнього дня", – заявила Мелоні на пресконференції з президентом України у Києві.

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