Події

21:45 21.02.2023

У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України

1 хв читати
У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України

У квітні поточного року Італія організує конференцію із залученням власних бізнес-компаній з питань відновлення України, повідомила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

"Ми поговорили сьогодні про повоєнне відновлення (Україна – ІФ-У) та про Fast Recovery Plan, тобто про відновлення вже зараз… В Італії буде організована конференція з приводу відновлення у квітні цього року. Над її організацією ми працюватимемо. Італійські компанії мають ноу-хау та компетенцію, які готові надати, бо Італія прагне відіграти значну роль у процесі відновлення України – вже починаючи із сьогоднішнього дня", – заявила Мелоні на пресконференції з президентом України у Києві.

Далі буде

 

 

Теги: #італія #відновлення #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 21.02.2023
Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

21:30 21.02.2023
Італія підтримує українську Формулу миру та інтеграцію України в ЄС і НАТО – заява Зеленського та Мелоні

Італія підтримує українську Формулу миру та інтеграцію України в ЄС і НАТО – заява Зеленського та Мелоні

20:52 21.02.2023
Італія надасть Україні три види систем ППО

Італія надасть Україні три види систем ППО

20:05 21.02.2023
Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

18:54 20.02.2023
Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

15:58 19.02.2023
99% італійців підтримують Україну - голова МЗС

99% італійців підтримують Україну - голова МЗС

15:02 19.02.2023
Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

21:07 17.02.2023
Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

15:14 17.02.2023
Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

10:09 17.02.2023
Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Італія підтримує українську Формулу миру та інтеграцію України в ЄС і НАТО – заява Зеленського та Мелоні

Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Італія надасть Україні три види систем ППО

В Україні відзначається зростання довіри до державних інституцій: армії довіряють 97% громадян, президенту – 90%

ОСТАННЄ

Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Глава італійського уряду відвідала Київщину

Кулеба прибув до Гааги, провів зустріч із голландським колегою та взяв участь у слуханнях парламенту Нідерландів щодо підтримки України

Дві третини українців, оцінюючи 2022 рік, повідомляють про погіршення свого матеріального становища, третина населення втратила роботу – опитування

В Україні відзначається зростання довіри до державних інституцій: армії довіряють 97% громадян, президенту – 90%

У перемогу України у війні вірять 95% жителів – опитування

Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

Зеленський вважає важливим створення єдиного плану завершення війни в Україні

На Одещині та Прикарпатті відбуваються аварійні відключення е/е внаслідок негоди

Нардепи пропонують визначити принципи переговорів про капітуляцію РФ та умови завершення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА