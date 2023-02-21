Італія підтримує українську Формулу миру та інтеграцію України в ЄС і НАТО – заява Зеленського та Мелоні

Італія підтримує скликання Саміту миру та висловлює подяку за українську Формулу миру, вперше представлену президентом Зеленським на саміті лідерів G20 на Балі 15 листопада 2022 року.

Про це йдеться у спільній декларації, підписаній у вівторок у Києві під час візиту в Україну прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

"Італія віддана справедливому миру для України, заснованому на Формулі миру, та підтверджує свою відданість активній роботі з Україною над мирним планом із десяти пунктів", - ідеться у тексті.

Згідно з документом, президент України та голова Ради міністрів Італійської Республіки "підтверджують свою непохитну підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки; відзначають готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією".

"Україна й Італія підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу; поновлюючи запевнення щодо відданості альянсу політиці відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО 2022 року та Декларації Мадридського саміту, Італійська Республіка підтримуватиме активізацію партнерства НАТО з Україною", - йдеться у заяві.

"Італійська Республіка висловлює готовність відігравати ключову роль у відбудові України, зокрема через міжвідомчу Координаційну платформу донорів, узгоджену між Україною, "Групою семи", міжнародними фінансовими організаціями та іншими ключовими партнерами, зокрема через значний і загальновизнаний досвід італійських компаній у важливих секторах і співпрацю для забезпечення прозорого, інклюзивного та орієнтованого на реформи процесу", - йдеться у тексті.

Зеленський і Мелоні також "згодні з можливістю організувати в Італії італійсько-українську конференцію для обговорення характеру підтримки та співпраці, яку ми можемо розвивати в контексті відбудови".

"Україна готова визнати важливу роль Італії у реконструкції та швидкому відновленні країни", - наголошується в документі.