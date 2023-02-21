Дві третини українців, оцінюючи 2022 рік, повідомляють про погіршення свого матеріального становища, третина населення втратила роботу – опитування

Оцінюючи фінансову ситуацію за підсумками 2022 року, дві третини опитаних українців фіксують погіршення свого матеріального становища, третина – відсутність змін, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Одночасно майже у 40% (проти 14% наприкінці 2021 року) відбулося зростання впевненості у майбутньому", - наголошується у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненого у вівторок.

Повномасштабне вторгнення РФ призвело до втрати роботи не менше третини працездатного населення, при цьому особливо складна ситуація для переселенців і мешканців зон бойових дій: половина з них втратила свою роботу. Навіть із тих, хто зміг продовжити працювати під час війни, все одно половина зазнала зменшення заробітної плати.

Найскладніша ситуація склалася у перші місяці війни, зазначають дослідники. Надалі люди почали повертатись до роботи. Також після різкого падіння охочих зайнятися власною справою на початку війни їхня кількість поступово відновлюється.

Більшість громадян зазнали прямих чи непрямих наслідків повномасштабного вторгнення, не зазнали втрат лише 14%. Більше втрат зазнали жителі східних регіонів, більш як половина з яких залишила свої домівки.

Пріоритетами відновлення країни респонденти вбачають відновлення підприємств і робочих місць та відновлення пошкоджень, адже більшість українців прагнуть мати роботу, а не соціальну допомогу.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики.

Для проведення комплексного дослідження було проведено три окремі етапи.

Перший – це кількісне опитування методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Вибірка випадкова, репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%. Термін проведення: 6-7 лютого 2023 року.

Другий етап – онлайн-опитування методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на платформі Rating Online. Вибіркова сукупність: 600 респондентів. Помилка репрезентативності: трохи більше за 4%. Термін проведення: 10-13 лютого 2023 року.

Третій етап - фокус-групове дослідження з проведенням трьох онлайн-фокус-групових дискусій із респондентами з 23 міст і містечок України. Кількість респондентів: 26. Термін проведення: 4-5 лютого 2023 року.