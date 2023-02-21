В Україні відзначається зростання довіри до державних інституцій: армії довіряють 97% громадян, президенту – 90%

За рік з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулося значне зростання довіри українців до державних інституцій, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Довіра до Збройних сил України зросла з 65% до 97%, до президента – з 36% до 90%", - зазначається у звіті, оприлюдненому у вівторок.

Також більшість – 65% респондентів – виявили бажання переобрати нинішнього президента Володимира Зеленського на другий термін.

Водночас роботою Верховної Ради більше не задоволені (54%), ніж задоволені (37%). Якби найближчим часом відбувалися вибори, то майже половина шукала б альтернативу серед нових партій.

Крім того, відзначається зростання довіри до ЗМІ, проте основною особливістю воєнного часу є різка зміна каналів комунікацій та отримання інформації громадянами. І якщо довіра до національних і місцевих медіа зросла, то частота споживання їхнього новинного контенту – навпаки, зменшилася. Водночас спостерігається значне зростання у груп і каналів у месенджерах (з 11 до 41%), а також у ютубі (з 21 до 29%). Зберегли вплив соціальні мережі (35%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики.

Для проведення комплексного дослідження було проведено три окремі етапи.

Перший – це кількісне опитування методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Вибірка випадкова, репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%. Термін проведення: 6-7 лютого 2023 року.

Другий етап – онлайн-опитування методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на платформі Rating Online. Вибіркова сукупність: 600 респондентів. Помилка репрезентативності: трохи більше за 4%. Термін проведення: 10-13 лютого 2023 року.

Третій етап - фокус-групове дослідження з проведенням трьох онлайн-фокус-групових дискусій із респондентами з 23 міст і містечок України. Кількість респондентів: 26. Термін проведення: 4-5 лютого 2023 року.