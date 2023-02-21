У перемогу України у війні вірять 95% жителів – опитування

Абсолютна більшість українців, 95%, заявляють, що впевнені в перемозі України у війні проти Росії, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Спогади людей про 24 лютого 2022 року говорять про шок, розгубленість, невизначеність, неготовність. Незважаючи на це сьогодні, через рік повномасштабного вторгнення, віра в перемогу становить 95%, тоді як іще в січні 2022 року становила 56%. Більшість (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненим у вівторок.

Дослідники відзначають також суспільну самооцінку. Більшість опитаних оцінили положення України вище середнього – 4,6 бала з 7 максимальних, що в 1,5 раза вище за показник 2021 року. Дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.

Крім того, якщо у 2021 році більшість громадян схилялися до негативного образу держави, то зараз більше ніж половина говорять про чітко чи помірно позитивний образ.

"Ілюстративним у цьому плані є показник правильного напряму країни, який є рекордним за всю історію замірів (за рік коливання на рівні 70-80%), що базується на високій довірі до військово-політичного керівництва країни, вірі в нашу перемогу, значному зростанні самооцінки та гордості за країну, а також реалізації прагнення народу до євроатлантичної інтеграції", - зазначається у звіті.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну, – гордість. У результаті повномасштабного вторгнення та героїчного спротиву українського народу цей показник зріс більше ніж удвічі – з 34 до 75%.

Відбулися зміни й у національній самоідентифікації: абсолютна більшість опитаних ідентифікує себе як громадян України (порівняно з 2021 роком показник зріс із 76% до 94%). Половина ідентифікує себе європейцями (подвійне зростання).

Також наголошується, що 22% українців за рік війни перейшли на частіше використання української мови.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики.

Для проведення комплексного дослідження було проведено три окремі етапи.

Перший – це кількісне опитування методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Вибірка випадкова, репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%. Термін проведення: 6-7 лютого 2023 року.

Другий етап – онлайн-опитування методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на платформі Rating Online. Вибіркова сукупність: 600 респондентів. Помилка репрезентативності: трохи більше за 4%. Термін проведення: 10-13 лютого 2023 року.

Третій етап - фокус-групове дослідження з проведенням трьох онлайн-фокус-групових дискусій із респондентами з 23 міст і містечок України. Кількість респондентів: 26. Термін проведення: 4-5 лютого 2023 року.