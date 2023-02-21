Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає Москву переглянути рішення призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

"Я шкодую про рішення Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння... Я наполегливо закликаю Росію переглянути це рішення і повернутися до дотримання чинної угоди", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції.

За його словами, із цим рішенням щодо ДСНО "ліквідовано всю архітектуру контролю над озброєннями".

Столтенберг наголосив, що "ситуація, у якій зброї стає більше, а контролю над озброєнням - менше, робить світ більш небезпечним місцем".

Дії Росії він охарактеризував як "відхід світопорядку, заснованого на правилах, який ми вибудовували десятиліттями".

Зі свого боку глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що "оголошення Росією про призупинення участі в ДСНО є ще одним прикладом того, як Росія руйнує систему безпеки, вибудувану наприкінці холодної війни".

Президент РФ Володимир Путін раніше у вівторок заявив про те, що Росія припиняє свою участь у ДСНО.

Росія у серпні 2022 року повідомила США про те, що тимчасово виводить свої об'єкти з-під інспекційної діяльності в рамках СНО-3.

У березні 2020 року США та РФ призупинили інспекції на об'єктах через пандемію коронавірусу COVID-19.

ДСНО, або СНО-3, - договір РФ та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Росія та США 3 лютого 2021 року обмінялися нотами про завершення внутрішніх процедур щодо продовження на п'ять років ДСНО – до 5 лютого 2026 року.