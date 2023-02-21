Події

14:46 21.02.2023

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

2 хв читати
Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає Москву переглянути рішення призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

"Я шкодую про рішення Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння... Я наполегливо закликаю Росію переглянути це рішення і повернутися до дотримання чинної угоди", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції.

За його словами, із цим рішенням щодо ДСНО "ліквідовано всю архітектуру контролю над озброєннями".

Столтенберг наголосив, що "ситуація, у якій зброї стає більше, а контролю над озброєнням - менше, робить світ більш небезпечним місцем".

Дії Росії він охарактеризував як "відхід світопорядку, заснованого на правилах, який ми вибудовували десятиліттями".

Зі свого боку глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що "оголошення Росією про призупинення участі в ДСНО є ще одним прикладом того, як Росія руйнує систему безпеки, вибудувану наприкінці холодної війни".

Президент РФ Володимир Путін раніше у вівторок заявив про те, що Росія припиняє свою участь у ДСНО.

Росія у серпні 2022 року повідомила США про те, що тимчасово виводить свої об'єкти з-під інспекційної діяльності в рамках СНО-3.

У березні 2020 року США та РФ призупинили інспекції на об'єктах через пандемію коронавірусу COVID-19.

ДСНО, або СНО-3, - договір РФ та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Росія та США 3 лютого 2021 року обмінялися нотами про завершення внутрішніх процедур щодо продовження на п'ять років ДСНО – до 5 лютого 2026 року.

Теги: #нато #столтенберг #дсно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 21.02.2023
У НАТО занепокоєні повідомленнями про можливі плани Китаю постачати зброю Росії

У НАТО занепокоєні повідомленнями про можливі плани Китаю постачати зброю Росії

13:10 21.02.2023
Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

19:48 18.02.2023
Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

13:50 18.02.2023
Столтенберг про можливу ескалацію війни в Україні: найбільший ризик - якщо Путін переможе

Столтенберг про можливу ескалацію війни в Україні: найбільший ризик - якщо Путін переможе

13:31 18.02.2023
Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

12:15 18.02.2023
Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

21:59 17.02.2023
Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

13:41 16.02.2023
Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

12:41 16.02.2023
Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

14:50 15.02.2023
НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

ОСТАННЄ

Усі винні у агресії проти України повинні понести покарання - депутати Кнесету

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Боррель просить міністрів оборони ЄС поставити Україні боєприпаси зі своїх складів

Відповідь за обстріл Херсону має бути максимально жорсткою, і вона буде - Єрмак

БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА