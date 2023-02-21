Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

Рада ЄС затвердила продовження санкцій щодо Росії до 24 лютого 2024 року, впроваджених у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, повідомив офіційний журнал Євросоюзу.

"Обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні журналу.

У ньому наголошується, що "Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці (...) України" і зазначається, що рішення про продовження санкцій набирає чинності наступного дня після його публікації в офіційному журналі ЄС.

Напередодні Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорила десятий пакет санкцій щодо РФ, про що повідомив високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Ми займаємося його затвердженням. Він має бути затверджений найближчим часом, найближчими днями, до 24 лютого - у будь-якому випадку", - заявив глава дипломатії ЄС на пресконференції у Брюсселі.

Він зазначив, що "перешкоди, які залишаються, будуть усунені, таке зобов'язання всіх міністрів", - додав Боррель.

На сьогодні під санкціями ЄС проти Росії перебувають 1 тис. 386 фізичних осіб та 171 організація.