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07:06 21.02.2023

За добу ворог завдав 34 ракетних та авіаудари, здійснив 86 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав 34 ракетних та авіаудари, здійснив 86 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", – йдеться у ранковому зведенні на Фейсбук-сторінці.

У Генштабі наголосили, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області; Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропільське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп’янськ. Крім того, противник завдав авіаційного  удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території російської федерації.

На куп’янському та лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка

на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів.  Зокрема, це - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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