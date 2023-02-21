За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

Минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районі 11 населених пунктів у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Російські окупанти продовжують наступати на 5 напрямках, повідомили у Генштабі.

"Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки", – йдеться у ранковому зведенні у вівторок.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка - Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

У зведенні наголошується, що авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

"Також наші захисники збили 3 БпЛА типу "Ланцет", – зазначили в Генштабі.

Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.

"росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства російської федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 01 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад", – сказано у зведенні.