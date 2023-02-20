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21:25 20.02.2023

Фінкомітет Ради рекомендував Кабміну кадрові заходи у БЕБ

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Фінкомітет Ради рекомендував Кабміну кадрові заходи у БЕБ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 20 лютого визнав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною і рекомендував Кабінету міністрів відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи відомства, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Своїм рішенням Комітет рекомендувати Кабінету Міністрів України: витребувати звіт Директора БЕБ за 2021 рік, вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ", - написав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, таке рішення підтримали 17 членів комітету.

Крім того, парламентарі доручили уряду підготувати законодавчі пропозиції для перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нових конкурсів за участю у конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом найкращих практик САП, НАБУ, НАЗК), повну переатестацію всіх співробітників у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ, за винятком адміністративного персоналу.

Також у Фінкомітеті запропонували розробити чіткий порядок проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Железняк наголосив, що термін виконання доручень – до 1 квітня.

Теги: #рада #оцінка #беб

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