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18:52 20.02.2023

ЄС планує запровадити санкції проти Москалькової, деяких військових, а також проти банків і страхових компаній РФ - ЗМІ

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ЄС планує запровадити санкції проти Москалькової, деяких військових, а також проти банків і страхових компаній РФ - ЗМІ

ЄС має намір запровадити санкції проти російської страхової компанії "Інгосстрах" та Російської національної перестрахувальної компанії (РНПК), повідомляє портал EU Observer із посиланням на чорновий варіант документа щодо санкцій від 14 лютого.

"Новий список включає 28 структур, щодо яких ЄС запровадить такі заходи, як замороження активів та заборона на ведення бізнесу. (...) Серед них дві страхові компанії - "Інгосстрах" та РНПК", - інформує портал.

Портал нагадує, що до цього списку також включили три банки - Альфа-Банк, Росбанк, АТ "Тінькофф Банк". До нього також входить Фонд національного добробуту Російської Федерації (ФНД), медіагрупа "Патріот" та "Росія сьогодні".

Крім цього, під нові санкції може потрапити уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова, міністр сім'ї, праці та соціального захисту населення Башкирії Ленара Іванова та заступник голови уряду Московської області, журналіст В'ячеслав Духін.

Крім того, санкції планують запровадити ще проти 59 фізосіб, зокрема заступників міністрів, членів Федеральних зборів, сенаторів, прокурорів, воєначальників. Серед них – генерал-майор Олексій Авдєєв, командувач Повітрянодесантних військ РФ Михайло Теплинський, генерал-полковник Сергій Каракаєв.

За даними порталу, ЄС уже запровадив санкції проти понад 1,4 тис. росіян.

Раніше повідомлялося, що цього тижня ЄС та США планують оголосити про нові санкції проти РФ. Водночас США та їхні союзники мають намір вжити заходів для забезпечення виконання вже запроваджених обмежень.

У ЄС заявляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком, пакет санкцій стосовно Росії. Крім того, за даними агентства Bloomberg, G7 обговорює санкції щодо компаній, які, як вважають, постачають Росії товари для задоволення її військових потреб.

Теги: #санкции #єс

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