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18:46 20.02.2023

Мін'юст домагається через суд стягнення активів Євгена Гінера на користь України

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Мін'юст домагається через суд стягнення активів Євгена Гінера на користь України

Міністерство юстиції України має намір застосувати санкції, накладені на громадянина РФ Євгена Гінера, президента московського ФК "Динамо" та одного із власників компанії VS Energy і низки об'єктів готельної нерухомості в Криму, а також мережі готелів Premier Palace.

"Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції" до громадянина російської федерації Євгена Гінера", - йдеться у повідомленні Мін'юсту, розміщеному у фейсбуці у понеділок.

Як зазначається у повідомленні, санкція статті передбачає стягнення активів у дохід держави України.

Крім того, як інформує Мін'юст, постановою ВАКС від 17 лютого 2023 року відкрито провадження у справі за позовом Мін'юсту про застосування вищезазначеної санкції і до Олексія Черняка, громадянина РФ (громадянства України не позбавлений), колишнього депутата державної думи Росії.

Теги: #мінюст #гінер

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