МЗС України рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, що впала на територію виключної економічної зони Японії
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, яка впала на території виключної економічної зони Японії, і вважає неприпустимими такі відверто провокаційні дії.
"Відверто провокаційні дії та погрози застосування сили, до яких знову вдається керівництво північнокорейського режиму, порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Вони є неприпустимими", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.
Україна долучається до держав-партнерів, які вже засудили провокації з боку Пхеньяна.
"Міжнародна спільнота має консолідовано та рішуче відреагувати на дії, які становлять загрозу не тільки стабільності регіону, а й безпеці в усьому світі. Незаконні ядерна та ракетна програми КНДР мають бути зупинені", - закликали у відомстві.