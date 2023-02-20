Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Кількість російської авіації, стягнутої з початку агресії проти України на аеродроми в Криму, Білорусі та РФ, не змінилася - 700 літальних апаратів, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Щодо інформації про скупчення авіації - "стара історія". Не можна говорити, що це довкола України, а безпосередньо на аеродромах, які РФ використовує в агресії проти України. Вже неодноразово говорили, що це близько 40 аеродромів, зокрема в Криму, на окупованій території в Криму, Білорусі та РФ. Ці аеродроми приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України", - сказав Ігнат на брифінгу у Media Center Ukraine у Києві.

Він зазначив, що кількість авіації, яку ворог накопичив із початку агресії, зберігається й досі.

"Це понад 700 літальних апаратів загалом - тактична авіація, гелікоптери, ударні, військово-транспортні", - сказав речник.

Також Ігнат повідомив, що українські військові вже збили 299 літаків і до 300 наближається кількість уражених гвинтокрилів. Проте противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи з середини країни техніку.

"Підтягнути авіацію до кордону неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми", - наголосив він.