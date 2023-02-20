Події

14:52 20.02.2023

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

1 хв читати
Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Кількість російської авіації, стягнутої з початку агресії проти України на аеродроми в Криму, Білорусі та РФ, не змінилася - 700 літальних апаратів, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Щодо інформації про скупчення авіації - "стара історія". Не можна говорити, що це довкола України, а безпосередньо на аеродромах, які РФ використовує в агресії проти України. Вже неодноразово говорили, що це близько 40 аеродромів, зокрема в Криму, на окупованій території в Криму, Білорусі та РФ. Ці аеродроми приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України", - сказав Ігнат на брифінгу у Media Center Ukraine у Києві.

Він зазначив, що кількість авіації, яку ворог накопичив із початку агресії, зберігається й досі.

"Це понад 700 літальних апаратів загалом - тактична авіація, гелікоптери, ударні, військово-транспортні", - сказав речник.

Також Ігнат повідомив, що українські військові вже збили 299 літаків і до 300 наближається кількість уражених гвинтокрилів. Проте противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи з середини країни техніку.

"Підтягнути авіацію до кордону неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми", - наголосив він.

Теги: #війна #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 20.02.2023
Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

14:15 20.02.2023
У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

11:11 19.02.2023
Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

09:19 19.02.2023
Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інфокампанії, що відновилася проти Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу останнім

Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інфокампанії, що відновилася проти Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу останнім

09:14 19.02.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

21:40 18.02.2023
Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

19:40 18.02.2023
Кличко обговорив із прем'єром Фінляндії необхідність єднання Європи для підтримки України

Кличко обговорив із прем'єром Фінляндії необхідність єднання Європи для підтримки України

19:25 18.02.2023
Обраний президент Чехії Павел закликає бути більш обережними в оцінці варіантів завершення війни

Обраний президент Чехії Павел закликає бути більш обережними в оцінці варіантів завершення війни

11:47 18.02.2023
Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

10:27 18.02.2023
Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

ОСТАННЄ

Красный Крест Украины открыл первый мобильный хаб

Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія-Україна бюджетом EUR54 млн

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

МЗС України рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, що впала на територію виключної економічної зони Японії

Резніков зустрівся з представниками ізраїльського парламенту та послом Ізраїлю у Києві

Байден завершив візит та виїхав із Києва - ЗМІ

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА