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12:54 20.02.2023

Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

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Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що Вашингтон планує надати Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.

"Під час зустрічі з Зеленським Байден оголосив про військову допомогу на $500 млн і сказав, що додаткові деталі про цю допомогу будуть оприлюднені найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Американський лідер додав, що до пакета допомоги входитимуть артилерійські снаряди, гаубиці та переносні протитанкові комплекси Javelin.

Теги: #сша #військова_допомога

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