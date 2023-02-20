Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що Вашингтон планує надати Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.

"Під час зустрічі з Зеленським Байден оголосив про військову допомогу на $500 млн і сказав, що додаткові деталі про цю допомогу будуть оприлюднені найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Американський лідер додав, що до пакета допомоги входитимуть артилерійські снаряди, гаубиці та переносні протитанкові комплекси Javelin.