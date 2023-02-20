Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден під час зустрічі у Києві у понеділок, 20 лютого, обговорять перебіг бойових дій та подальші заходи, спрямовані на підтримку України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як уточнюється, Зеленський зустрівся із Байденом у Маріїнському палаці. Після представлення членів української та американської делегацій президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

Зеленський зазначив, що візит Байдена - надзвичайно важливий сигнал підтримки для України та українців, а також наголосив, що особисто Байден та все американське суспільство із самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом із Україною.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", - зазначив він.

Президент України повідомив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає дуже важкі часи.

"Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", - розповів він.

У свою чергу Байден наголосив на важливості своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я гадаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії", - зазначив він.

Президент США розповів про намір обговорити, як Сполучені Штати та союзники можуть ефективно допомогти Україні у боротьбі за свободу та незалежність. Він також передав вітання від членів Конгресу. За словами Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Зеленського у Конгресі.

Він також зазначив, що радий знову відвідати Київ.

"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", - наголосив Байден.