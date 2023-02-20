Події

12:51 20.02.2023

Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

2 хв читати
Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден під час зустрічі у Києві у понеділок, 20 лютого, обговорять перебіг бойових дій та подальші заходи, спрямовані на підтримку України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як уточнюється, Зеленський зустрівся із Байденом у Маріїнському палаці. Після представлення членів української та американської делегацій президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

Зеленський зазначив, що візит Байдена - надзвичайно важливий сигнал підтримки для України та українців, а також наголосив, що особисто Байден та все американське суспільство із самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом із Україною.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", - зазначив він.

Президент України повідомив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає дуже важкі часи.

"Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", - розповів він.

У свою чергу Байден наголосив на важливості своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я гадаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії", - зазначив він.

Президент США розповів про намір обговорити, як Сполучені Штати та союзники можуть ефективно допомогти Україні у боротьбі за свободу та незалежність. Він також передав вітання від членів Конгресу. За словами Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Зеленського у Конгресі.

Він також зазначив, що радий знову відвідати Київ.

"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", - наголосив Байден.

Теги: #розмова #байден #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 20.02.2023
На Алеї сміливості в Києві відкрито табличку, присвячену Байдену

На Алеї сміливості в Києві відкрито табличку, присвячену Байдену

13:46 20.02.2023
Путін продовжує робити помилки – Байден

Путін продовжує робити помилки – Байден

12:54 20.02.2023
Білий дім повідомив про плани Байдена озвучити в Києві новий пакет військової допомоги Україні

Білий дім повідомив про плани Байдена озвучити в Києві новий пакет військової допомоги Україні

12:35 20.02.2023
Байден: Я в Києві, щоб підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України

Байден: Я в Києві, щоб підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України

12:29 20.02.2023
Єрмак: Візит Байдена до Києва – стратегічний, вирішується багато питань

Єрмак: Візит Байдена до Києва – стратегічний, вирішується багато питань

12:15 20.02.2023
Зеленський та Байден зустрілися у Києві

Зеленський та Байден зустрілися у Києві

12:05 20.02.2023
Президент США Джо Байден перебуває з візитом у Києві – посол Великої Британії

Президент США Джо Байден перебуває з візитом у Києві – посол Великої Британії

23:35 19.02.2023
Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

21:51 19.02.2023
Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

20:33 19.02.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

ОСТАННЄ

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

Dragon Capital завершив реконструкцію київського ТЦ Piramida

Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА