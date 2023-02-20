Події

07:35 20.02.2023

Випущені КНДР ракети впали поза виключною економічною зоною Японії

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Три ракети, випущені КНДР, впали поза виключною економічною зоною Японії, повідомляє телеканал NHK з посиланням на японське Міноборони.

Військове відомство підтверджує, що всі три північнокорейські ракети вже впали поза виключною економічною зоною Японії, зазначає NHK.

Раніше Берегова охорона Японії повідомила, що Північна Корея запустила три ракети у бік Японського моря в понеділок.

За даними японської Берегової охорони, другий пуск стався о 07:12 за Токіо, третій - о 07:13.

Зі свого боку Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив, що Північна Корея запустила першу балістичну ракету близько 07:04 ранку за токійським часом.

Уряд Японії скликав екстрене засідання посадових осіб відповідних міністерств та відомств у Центрі управління кризовими ситуаціями канцелярії прем'єр-міністра, наразі Кабмін займається збиранням інформації про інцидент.

 

 

Теги: #кндр #падіння #ракети

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