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07:24 20.02.2023

Окупанти обстріляли 5 громад Сумської області

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Окупанти обстріляли 5 громад Сумської області

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області, повідомила пресслужба обласної адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріл 5 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської. Без жертв і руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по Миропільській ОТГ із 10.35 з території Росії було здійснено мінометний обстріл – 3 прильоти.

Білопільською протягом неділі росіяни били з міномету – 22 прильоти.

У Краснопільській теж були мінометні обстріли – 28 прильотів.

А на територію Новослобідської громади з 15:20 з території Росії росіяни скинули 20 мін.

Також о 16.00 та о 16.35 були мінометні обстріли Юнаківської ОТГ – лише 5 прильотів.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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