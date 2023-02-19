Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оперативно надають допомогу мешканцям, постраждалим від ракетної атаки з боку Російської Федерації.

Як повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у Фейсбуці, винятком не стала і минула субота у Хмельницькому.

"Близько 9-ї ранку після серії вибухів загін швидкого реагування Червоного Хреста України оперативно виїхав на місце наслідків ракетних ударів", - розповіли в ТЧХУ.

Біля найбільш постраждалого від ракетного удару житлового будинку волонтери розгорнули пункт допомоги. Вони надавали першу долікарську допомогу постраждалим із осколковими пораненнями, надавали психосоціальну підтримку дітям. У пункті допомоги можна було випити гарячого чаю та перекусити.

ТЧХУ також розповіло, що волонтери Хмельницької обласної організації Червоного Хреста України постійно зустрічають на залізничному вокзалі евакуйованих громадян. У суботу до Хмельницького прийшов ще один евакуаційний потяг із Херсона.