Генштаб: За добу ЗС України збили один Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари – по важливих об'єктах противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За добу наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3", - йдеться у повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили батарею реактивних систем залпового вогню супротивника, інформує Генштаб.