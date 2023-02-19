Події

19:22 19.02.2023

Генштаб: За добу ЗС України збили один Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе

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Генштаб: За добу ЗС України збили один Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари – по важливих об'єктах противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За добу наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3", - йдеться у повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили батарею реактивних систем залпового вогню супротивника, інформує Генштаб.

 

 

 

Теги: #літаки #генштаб_зсу

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