Ворог веде наступ на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

Противник продовжує вести наступальні дії на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в неділю вранці.

Протягом доби ворог завдав 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включно з Бериславом, Козацьким, Понятівкою, Садовим, Веселим, Антонівкою, Велетенським та Береговим Херсонської області.

Зазначається, що у агресора виникли проблеми із логістичним забезпеченням підрозділів.

"Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники до Росії", - сказано у зведенні.

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони російської федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів.

Міністерство оборони російської федерації на звернення громадян ніяк не реагує.

Протягом доби українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також позиції зенітно-ракетного комплексу.

За добу сили протиповітряної оборони збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 район зосередження живої сили противника.