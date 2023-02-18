Події

21:37 18.02.2023

Росія через тиск світу не повинна встигати знаходити нові форми терору

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Росія через тиск світу не повинна встигати знаходити нові форми терору

Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу, говорячи про Мюнхенську конференцію з безпеки, яка проходить у ці дні.

"Не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо, сьогодні явно домінувала у дискусіях на Конференції. Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали щодо посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, тривалості підтримки України", - наголосив він.

За словами Зеленського, він "вдячний усім лідерам за підтримку і за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста".

"І ми маємо зробити все, щоб прискорити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #рф #терор #тиск

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