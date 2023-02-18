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19:35 18.02.2023

Кабмін передав заарештовані 75% акцій "Мелітопольгазу" у розпорядження "Чорноморнафтогазу"

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Кабмін передав заарештовані 75% акцій "Мелітопольгазу" у розпорядження "Чорноморнафтогазу"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу заарештованих 75% акцій ПрАТ "Мелітопольгаз", керівництво якого одним із перших у місті пішло на співпрацю з російськими окупантами, держпідприємству "Чорноморнафтогаз", повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Саме голова правління Мелітопольгазу Олег Квач пішов на повідку окупантів з перших днів захоплення влади: за словами мелітопольців був одним із причетних до зняття головного прапора міста, змушував колектив писати заяви на звільнення та переходити працювати на окупаційну владу, обіцяючи "золоті гори", надіслав лист до ЗОВА, поставивши перед фактом українську владу, що перереєстровує підприємство у російському банку", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що рішення уряду України щодо передачі арештованих акцій дозволяє вже зараз розпочати формування менеджменту та технічного персоналу "Мелітопольгазу", не причетного до будь-яких форм колаборації.

 

 

 

Теги: #арешт #мелітопольгаз

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