У Хмельницькому є влучання у військовий об'єкт

Військовий об'єкт пошкоджено внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Хмельницькому в суботу вранці, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Сьогодні вранці ворог завдав два удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту", - написав Гамалій у телеграм-каналі.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.

"2 цивільних особи звернулися до лікарні по допомогу. Це чоловік і жінка. Чоловік, який дістав осколкове поранення, перебував у маршрутці. Пораненим надано медичну допомогу. Їхній стан стабільний", - повідомив Гамалій.

Раніше міський голова Олександр Симчишин повідомив про двох поранених і що в Хмельницькому пошкоджено три навчальних заклади, кілька сотень вікон у багатоповерхових житлових будинках, низка комерційних об'єктів, магазинів, кафе, а також один цивільний автомобіль.

Вранці в суботу Гамалій повідомив про два вибухи, що пролунали в м.Хмельницький після оголошення повітряної тривоги. Пізніше Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти випустили по території України вранці в суботу чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони.