Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером можливості розширення виробництва, а також проєкт з модернізації української бронетехніки.

"Я зустрівся з генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером, щоб зосередитися на шляхах збільшення виробництва для України і союзників. Ми також обговорили великі проєкти щодо поліпшення можливостей українських танків і бронетехніки, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - написав Кулеба в Twitter в суботу.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, Rheinmetall "готова активізувати взаємодію".