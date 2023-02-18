Події

12:57 18.02.2023

Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером можливості розширення виробництва, а також проєкт з модернізації української бронетехніки.

"Я зустрівся з генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером, щоб зосередитися на шляхах збільшення виробництва для України і союзників. Ми також обговорили великі проєкти щодо поліпшення можливостей українських танків і бронетехніки, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - написав Кулеба в Twitter в суботу.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, Rheinmetall "готова активізувати взаємодію".

 

Теги: #кулеба #rheinmetall_ag

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 18.02.2023
Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

12:55 18.02.2023
Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

14:26 17.02.2023
Кулеба: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії, я маю намір обговорити це з французькою колегою

Кулеба: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії, я маю намір обговорити це з французькою колегою

11:38 17.02.2023
Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

14:10 14.02.2023
Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

14:17 08.02.2023
Танки Challenger в Україну доставлять Королівські військово-повітряні сили Великої Британії – Кулеба

Танки Challenger в Україну доставлять Королівські військово-повітряні сили Великої Британії – Кулеба

05:41 08.02.2023
Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

01:14 08.02.2023
Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

14:07 06.02.2023
Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

16:07 02.02.2023
Кулеба просить ЄС розглянути запит України щодо застосування глобального санкційного режиму за порушення прав людини

Кулеба просить ЄС розглянути запит України щодо застосування глобального санкційного режиму за порушення прав людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реєстр збитків, яких зазнала Україна, фінансуватимуть Нідерланди, це передбачає створення фонду компенсації - Малюська

Віцепрезидент США: ті, хто скоює злочини в Україні, та їхні керівники будуть притягнуті до відповідальності

Віцепрезидент США: дії РФ в Україні - це злочини проти людства

Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

У Хмельницькому є влучання у військовий об'єкт

ОСТАННЄ

Реєстр збитків, яких зазнала Україна, фінансуватимуть Нідерланди, це передбачає створення фонду компенсації - Малюська

ДСНС попереджає про сильний сніг та вітер у Карпатах у неділю

Віцепрезидент США: Путін помиляється, якщо думає, що може перечекати - час не на його боці

Віцепрезидент США: ті, хто скоює злочини в Україні, та їхні керівники будуть притягнуті до відповідальності

Віцепрезидент США: дії РФ в Україні - це злочини проти людства

Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

Столтенберг про можливу ескалацію війни в Україні: найбільший ризик - якщо Путін переможе

У Хмельницькому є влучання у військовий об'єкт

Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України-ГУР

Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА