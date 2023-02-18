Окупанти обстріляли прикордонне село Бунякине у Сумській області - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли район с. Бунякине Конотопського району Сумської області вранці в суботу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 09:50 до 10:10 надійшла інформація про 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Бунякіне, Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Бунякине розташоване за 3 км від українсько-російського державного кордону.