Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 40 тисяч

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 39 672 людей, повідомляють у п'ятницю турецькі ЗМІ з посиланням на главу МВС Сулеймана Сойлу.

Раніше надходили дані про 38 044 загиблих.

Рятувальники продовжують роботу в постраждалих районах, повідомляється про окремі поодинокі випадки порятунку людей, які провели під завалами понад 10 днів.

Крім того, у міністерстві Туреччини у справах довкілля, міському плануванні та боротьбі зі зміною клімату заявили, що через землетрус зруйновано понад 84 тис. будівель.

Міністр культури Туреччини Мехмет Ерсой у п'ятницю відвідав постраждалі райони на південному сході Туреччини, де оцінив масштаб збитків, завданих, зокрема, об'єктам культури та мистецтва. Він пообіцяв, що з березня розпочнуться реставраційні роботи.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв у країні, а також у сусідній Сирії.