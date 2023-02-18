Субота обіцяє бути сьомим днем поспіль без обмежень електроенергії у більшості областей

На суботу, 18 лютого, НЕК "Укренерго" сьомий день поспіль не встановлює лімітів споживання електроенергії, повідомляють оператори системи розподілу.

"Графік на завтра – знову "білий", відключення не плануються, а тому в будинках, приміщеннях буде світло та тепло", – зазначає у своєму фейсбуці "Закарпаттяобленерго".

Згідно з повідомленням "Прикарпаттяобленерго", 18 лютого графік погодинного відключення електроенергії не застосовуватиметься, адже "Укренерго" довело області безліміт протягом усієї доби.

Однак у разі навантаження мереж чи інших непередбачених обставин можуть бути відновлені відключення за графіками, попереджає оператор.

"Вихідні починаємо зі світлих новин! 18 лютого графіки погодинного відключення не застосовуватимуться. "Укренерго" не встановлено ліміту споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу", – зазначає "Волиньобленерго".

Як зазначає "Хмельницькобленерго", завтра погодинні відключення у Хмельницькій області не відбуватимуться, проте зберігається невелика ймовірність, що мережеві обмеження у північних громадах області призведуть до застосування у них погодинних відключень.

"У будь-якому випадку ці обмеження можуть бути тільки в період максимального навантаження та за основними чергами", - пояснює оператор.

"Сумиобленерго" попереджає, що, незважаючи на плани відмовитися від графіків по Сумах та області через відсутність дефіциту потужності, при зростанні споживання електроенергії можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.

Про відсутність відключень у Дніпропетровській області також повідомляє група ДТЕК, проте через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення за графіком.

Через мережеві обмеження на Одещині також продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, у п'ятницю та у вихідні в Україні буде резерв потужності, тому відключень не передбачається. Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві та Київській області через ремонти можуть бути відключення в частині Лівого берега та у Голосіївському районі у суботу, а також у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах у неділю.

Крім того, відключення за графіком можливі у окремих населених пунктах Бучанського району.