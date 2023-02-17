Події

16:08 17.02.2023

Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумщиною не відповідає дійсності - обладміністрація

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Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумщиною не відповідає дійсності - обладміністрація

Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумщиною не відповідає дійсності, заявила Сумська ОВА у відповідь на поширену інформацію у вітчизняних і світових ЗМІ.

"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з м. Суми не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано ", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі у п'ятницю.

Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних.

"За попередньою інформацією, це не що інше як ІПСО. Будьте пильними! Не поширюйте фейки! І довіряйте тільки офіційним джерелам", - ідеться у повідомленні.

 

Теги: #кордон #сумська_область

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