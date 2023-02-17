Кількість жертв руйнівного землетрусу в Туреччині перевищила 38 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині сягнула 38 044 людей, повідомляє управління з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD).

"Кількість загиблих унаслідок потужних землетрусів минулого тижня на півдні Туреччини сягнула 38 044 людей", - наводить дані AFAD агентство "Анадолу".

Раніше повідомлялося про 35 418 загиблих.

"Аль-Джазіра" повідомляє, що кількість загиблих у Сирії, як і раніше, становить 5,8 тис., отже, кількість жертв землетрусу в обох країнах перевищила 43,8 тис.

За даними телеканалу, у ніч на п'ятницю на півдні Туреччини в провінції Хатай стався черговий землетрус: цього разу магнітудою 5,1.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань та жертв у країні, а також у сусідній Сирії.