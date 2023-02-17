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12:07 17.02.2023

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки онлайн - Кулеба

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Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки онлайн - Кулеба

Україна розпочинає активну роботу на Мюнхенській конференції з безпеки, президент України Володимир Зеленський виступить за допомогою відеозв'язку та задасть тон дискусіям, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ввечері розпочинаємо активну роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Рік тому президент Зеленський виступив на цій конференції з відвертою і потужною промовою-попередженням. Цьогоріч президент теж виступить за допомогою відеозв'язку та задасть тон дискусій", - написав міністр в інстаграмі у п'ятницю.

Він також зазначив, що вперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде РФ, і "це промовистий підсумок року".

"Це політична гігієна. Доки держава-терорист вбиває, доки використовує бомби, ракети і танки як аргумент міжнародної політики, ні Росії, ні її громадян не має бути за столом перемовин, на почесних міжнародних форумах, на спортивних змаганнях, на впливових культурних фестивалях", - знову наголосив глава МЗС.

Сам Кулеба в Мюнхені, окрім участі у заходах Мюнхенської конференції, візьме участь у понад десяти переговорах, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Бразилії, керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю та іншими.

"Пріоритетами будуть пришвидшення постачань вже обіцяної Україні зброї та снарядів і ухвалення в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО, реалізація Формули миру президента Зеленського та майбутнє Росії. Точніше, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії", - заявив він.

Теги: #мюнхен_конференція #зеленський

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