ООН закликає зібрати $1 млрд для гумдопомоги Туреччині

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у четвер оголосив про необхідність зібрати $1 млрд для надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від потужного землетрусу в Туреччині.

"Сьогодні ООН звертається із закликом до збору $1 млрд для гуманітарної допомоги людям у Туреччині, яка постраждала від найбільш руйнівних землетрусів за сторіччя", - зазначено в заяві генсека.

У ньому зазначено, що ці кошти дозволять протягом трьох місяців надати допомогу 5,2 млн осіб та прискорити роботу гуманітарних організацій у Туреччині.

"Закликаю міжнародне співтовариство активізувати зусилля та повною мірою профінансувати найважливіші зусилля, щоб упоратися з наслідками однієї з найбільших природних катастроф у наш час", - зазначається в заяві.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з них склала 7,6. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування та жертви і в сусідній Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше повідомив, що кількість жертв потужного землетрусу в країні перевищила 35,4 тис. осіб.