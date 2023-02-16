Події

21:11 16.02.2023

Зеленський зустрівся у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії

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Зеленський зустрівся у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у четвер у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії Кіром Стармером.

"Один із наших пріоритетів сьогодні – подальше посилення підтримки України з боку наших партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіра Стармера є дуже важливим", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомляє The Guardian, візит Стармера не анонсувався, "Стармер вирушив до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і наголосити на прихильності лейбористів підтримувати дії з надання військової допомоги країні у відбитті російської агресії".

За словами Стармера, навіть у разі зміни панівної партії та уряду Британії країна продовжить надавати допомогу Києву. "Лейбористська партія підтримує і підтримуватиме оборону, навчання та технологічну підтримку, яку надає нинішній уряд Великої Британії", - сказав він.

The Guardian повідомляє, що Стармер відвідав передмістя Києва – Бучу та Ірпінь.

 

Теги: #британець #зеленський

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