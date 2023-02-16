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19:26 16.02.2023

Україна гостро потребує боєприпасів, засобів РЕБ і ППО

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Україна гостро потребує боєприпасів, засобів РЕБ і ППО

Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, заявив п'ятий президент України в ефірі американського телеканалу MSNBC. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів і постачання танків, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Нам потрібне щось, що змінить правила гри, і це має бути доставлено до російської наступальної операції. У цій ситуації я дуже вітаю так звану танкову коаліцію в рамках групи держав Рамштайн. Дуже важливо, що Сполучені Штати постачають один батальйон Abrams. Два батальйони Leopard завдяки Німеччині, Польщі, Канаді, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландам, Португалії і Challengers із Великої Британії – це життєво важливо. І водночас нам потрібні, як повітря, боєприпаси, нам потрібна система радіоелектронної боротьби, нам потрібна ППО. І, зрештою, це все менш ефективно, якщо в нас немає реактивних винищувачів", – пояснив Порошенко.

Він також висловив сподівання, що Україна зможе отримати літаки F16 задля досягнення переваги в повітрі.

"Ми маємо одні з найкращих у світі Збройні сили, створені нашою командою з 2014 року за великої підтримки наших партнерів, зокрема США. Але ми пройшли цей шлях через Javelin до Patriot і до Abrams, і я тримаю кулаки, щоб ми також отримали F16. Якщо в нас буде більше зброї, це буде найкоротший шлях до миру", – переконаний Порошенко.

"Ще один фактор – це санкції. Ми повинні скоротити російський експорт з $600 млрд на рік до 300. Ми повинні зупинити грошовий потік Путіна для фінансування війни, для фінансування вбивства українців", – додав він.

Він також пояснив, що означатиме перемога України у війні: "Наша перемога – це стійка безпекова ситуація на континенті. Стійка безпекова ситуація у світі. Без повноцінного членства України в НАТО я сумніваюся, що це можливо".

Теги: #порошенко #війна #боєприпаси

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