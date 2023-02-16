Події

16:02 16.02.2023

Окупанти знову обстріляли Вовчанськ, загинув мирний житель

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Житель міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області загинув унаслідок повторного обстрілу міста російськими окупаційними військами в четвер, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік дістав поранень, несумісних вз життям", - написав Синєгубов у телеграмі.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську, завданого близько 10:30, постраждали шестеро людей, зокрема 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго", якого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Ще п'ятеро постраждалих віком від 35 до 65 років – фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв'язку; вони отримали допомогу й лікуватимуться амбулаторно. В місті пошкоджено будівлю одного з підприємств і приватний житловий будинок.

Теги: #обстріл #вовчанськ

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