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15:58 16.02.2023

Очікуємо ухвалення Ізраїлем рішень щодо військової допомоги, насамперед щодо захисту українського неба - Кулеба після зустрічі з Коеном

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Очікуємо ухвалення Ізраїлем рішень щодо військової допомоги, насамперед щодо захисту українського неба - Кулеба після зустрічі з Коеном

Україна очікує ухвалення Ізраїлем рішень щодо надання військової допомоги, насамперед ідеться про захист українського неба, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ізраїлю добре відомий наш список військових потреб, його передавали минулому уряду, передавали цьому уряду. Ми очікуватимемо ухвалення відповідних рішень. Насамперед ідеться про захист українського неба", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном у Києві.

Кулеба заявив, що задоволений сьогоднішньою зустріччю з Коеном та "якістю розмови".

Він також зазначив, що після їх телефонної розмови Коен приїхав до Києва "навіть швидше, ніж очікувалося".

"Я думаю, що сьогодні ми закладаємо дуже серйозний фундамент. Але чи буде збудовано на цьому фундаменті повноцінний будинок - залежить від подальших рішень, які буде ухвалено або ні", - наголосив Кулеба.

"Немає жодної об'єктивної причини, чому Ізраїль і Україна сьогодні не мають стояти пліч-о-пліч", - зазначив міністр.

"Ми дуже вдячні уряду Ізраїлю за всі гуманітарні ініціативи. Також вдячні ізраїльському бізнесу та громадянам за підтримку. Особливо цінуємо волонтерів, які були тут із перших днів війни", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що гуманітарна підтримка дуже важлива, але найважливіше – перемога у війні.

"І Ізраїль знає це, як ніхто інший. Якщо не перемогти ворога, все інше втрачає сенс. Тому ми говорили не лише про гуманітарну підтримку, а й про інші речі. якими може допомогти Ізраїль", - сказав Кулеба.

Теги: #україна #ізраїль #військова_допомога

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